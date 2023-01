Bonaccini: «L’Italia dovrà ringraziarci per il rigassificatore, siamo dei patrioti»

Il presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria dem ha concluso la convention programmatica a Milano ricordando il voto unanime del consiglio comunale di Ravenna, a differenza di Piombino dove amministra il centrodestra

«A Ravenna, dove amministriamo noi col sindaco De Pascale, il consiglio comunale si è espresso all’unanimità a favore del progetto del rigassificatore; mentre a Piombino, dove governano loro, l’amministrazione, guidata da un sindaco di Fratelli d’Italia, ha addirittura impugnato gli atti del governo davanti al giudice. Siamo più patrioti noi, siamo più patrioti noi». È un passaggio del discorso conclusivo di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Pd, intervenendo dal palco di “Energia Popolare, per il Pd e per l’Italia”, la sua convention programmatica al Talent garden Calabiana di Milano. Bonaccini ha ricordato che «in 4 mesi io e Giani (omologo della Toscana, ndr) abbiamo autorizzato progetti che, ci dicono gli esperti, in genere richiedono dai 5 ai 10 anni. Ci dovranno ringraziare anche in Italia se avremo due nuovi rigassificatori: lo dovranno all’Emilia-Romagna e alla Toscana».