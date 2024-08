Alessandro Barattoni sarà il nuovo candidato sindaco del Pd a Ravenna

La città si prepara per andare alle urne in primavera. Barattoni: «Vivo questo momento con grande emozione e gratitudine»

Il Pd ha scelto il candidato a sindaco che dovrà correre per la poltrona ravennate, lasciata libera da Michele de Pascale, in piena campagna elettorale per la presidenza della Regione. Si andrà alle urne nella prossima primavera.

L’assemblea è avvenuta nella mattinata di oggi, sabato 10 agosto, e il nome emerso è quello del quarantunenne Alessandro Barattoni, segretario provinciale dal 2017. Barattoni è laureato in economia politica e ha lavorato per 15 anni nel settore della gestione della logistica e movimentazione merci su gomma, mentre ora si occupa di gestione immobiliare presso la Federcoop Romagna.

«Oggi sono particolarmente lieto di condividere una notizia che ci riempie di orgoglio e soddisfazione – ha detto il segretario comunale del Pd Lorenzo Margotti. Dopo un processo di consultazioni ampie e partecipate, che hanno coinvolto molte persone, siamo giunti a una decisione importante per il futuro della nostra città. La scelta di Alessandro Barattoni rappresenta non solo una conferma della sua qualità e del suo impegno, ma anche un segnale forte della fiducia che in tanti ripongono in lui e nel progetto che rappresenta. Barattoni ha dimostrato, nel corso degli anni, una dedizione instancabile e una visione chiara per il futuro di Ravenna. Siamo convinti che, con la sua guida, la nostra città potrà continuare a crescere e prosperare, affrontando con determinazione le sfide che ci attendono. In primo luogo, abbiamo identificato e condiviso una candidatura che è in grado di unire la coalizione che attualmente governa la città, includendo anche i movimenti civici. Egli sarà portatore di una visione strategica della città che si estende oltre il 2035. In secondo luogo, ci impegniamo a garantire una transizione ordinata della città nei mesi che ci separano dalle prossime elezioni. Sono in costante contatto con il sindaco, la giunta, i presidenti dei consigli territoriali e tutti gli esponenti della coalizione e posso confermare che stiamo osservando una grande coesione politica. Infine, inizieremo immediatamente la costruzione del programma elettorale. Nelle prossime settimane, insieme al candidato, incontreremo gli esponenti della coalizione, i rappresentanti dei sindacati, le associazioni di categoria e le forze sociali ed economiche della città. Questo dialogo è già stato avviato a partire da queste settimane. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno partecipato alle consultazioni, dimostrando ancora una volta quanto sia forte e vivace il senso di comunità e di partecipazione democratica. Siamo pronti a lavorare insieme per costruire un futuro migliore per Ravenna, mettendo sempre al centro le persone e i valori di giustizia, equità e solidarietà che ci caratterizzano.»

Sulla candidatura interviene anche lo stesso Barattoni: «Vivo questo momento con grande emozione e gratitudine. Desidero innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno riposto in me la loro fiducia, sostenendomi e credendo nelle mie capacità di guidare la nostra città verso il futuro. Questo è un onore e una responsabilità che mi commuove e che prendo con la massima serietà e impegno. Accetto la candidatura con l’intenzione di portare avanti il lavoro svolto e di introdurre nuove idee che possano migliorare ulteriormente la qualità della vita nella nostra città. La mia candidatura è un impegno sentito volto al servizio della collettività, perché la politica si occupa del bene comune e quindi di ciascun cittadino. Non credo nell’autosufficienza per questo mi impegnerò fin da subito nella costruzione della coalizione a partire dagli attuali alleati e incontrerò tutti coloro che intenderanno condividere idee e proposte, a prendere parte insieme a noi per costruire una Ravenna migliore. Insieme possiamo fare la differenza. Insieme possiamo progettare la Ravenna dei prossimi 10 anni Ravenna all’insegna della sostenibilità, inclusività e innovazione. Vi chiedo di unirvi a me in questo viaggio, di scrivere insieme questo progetto e di lavorare fianco a fianco per un futuro più prospero e giusto per tanti».