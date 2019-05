Una mostra tra scienza e arte a Faenza per i 50 anni dello sbarco sulla luna

Al Palazzo delle Esposizioni fino al 18 maggio, promossa dalla casa museo Bendandi

Si chiama “1969-2019: Terra chiama Luna” la mostra promossa dalla Casa Museo Raffaele Bendandi – Osservatorio Astronomico che viene inaugurata al Palazzo Esposizioni di Corso Mazzini 92, a Faenza, il 4 maggio. Del resto, proprio la luna è una delle protagoniste delle ricerche e degli studi di Bendandi che fondava la sua sismologia sull’ipotesi che il terremoto fosse causato dallo sforzo attrattivo dei pianeti sulla terra, quando a questo si sommava l’influsso gravitazionale della luna.

All’inaugurazione (in programma alle 18) prendono parte, oltre agli artisti, Giovanni Malpezzi e Massimo Isola, sindaco e vicesindaco di Faenza, il senatore Stefano Collina, il vescovo di Faenza Mario Toso, Paolo Tortora dell’Università di Bologna, Patrizia Traversari della Cassa di Risparmio di Cento e Paola Lagorio presidente del Museo Raffaele Bendandi. A seguire il concerto della scuola di musica Sarti di Faenza.

La mostra resta aperta fino al 18 maggio dal lunedì al sabato ore 10-12/16-19; la domenica 9-12/20-22; aperta su prenotazione per le scuole o per gruppi (338.8188688).

«La mostra – spiega Paola Pescerelli Lagorio presidente del Museo Raffaele Bendandi e coordinatrice delle Case della Memoria per l’Emilia Romagna – si muove lungo due linee conduttrici: quella della scienza e quella dell’arte, abbracciando pittura, poesia e letteratura. Per la parte scientifica abbiamo collaborato con l’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici del Consiglio nazionale delle ricerche che ha sede proprio a Faenza, con il Tecnopolo aerospaziale di Forlì (Università di Bologna), che ha prestato il materiale utilizzato nei mezzi aerospaziali, e con l’INAF-OAS di Bologna grazie a cui sarà presente il planetario gonfiabile, una bilancia che indica il peso che avremmo sulla luna e la postazione virtuale in cui si potrà sperimentare una passeggiata sul suolo lunare».

Accanto al percorso scientifico, quello artistico con le creazioni di numerosi artisti che hanno realizzato opere legate alla rappresentazione della Luna. E poi tante iniziative collaterali, a partire dall’annullo filatelico in programma l’11 maggio (ore 12-18) con il timbro che riproduce un disegno di Raffaele Bendandi con in evidenza la data del 1908: una data significativa per Faenza. Il 28 dicembre 1908, ci fu il terremoto di Messina che stimolò portò Bendandi ad appassionarsi allo studio dei terremoti, ma anche l’anno d’inaugurazione del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza (Mic) e quello dell’Esposizione Universale Torricelliana, evento di grande risonanza per la città. A disposizione di tutti ci saranno dodici cartoline che altrettanti artisti hanno realizzato sul tema della Luna e di Bendandi.

Non poteva mancare una sezione dedicata alle Case della Memoria, ovvero al rapporto fra alcuni personaggi e la Luna. La casa museo di Marino Moretti (Cesenatico) sarà presente con uno scritto a tema, la casa natale di Giovanni Pascoli (San Mauro Pascoli) propone invece “Gli emigranti nella luna” una poesia in cui Pascoli si concentra ironicamente sul sogno di un satellite luna abitabile. E ancora la Casa Giulio Turci (Santarcangelo di Romagna) con un dipinto avveniristico che mostra alcuni personaggi che dalla luna guardano la Terra e la casa Ilario Fioravanti-Casa dell’Upupa (Sorrivoli di Roncofreddo) con due terrecotte policrome dell’artista: “Orsa Maggiore” (1989) e “Saffo” (1988). Infine, Casa Bendandi con alcuni articoli del sismologo faentino sulla Luna.

Artisti in mostra: P. Ancarani, A. Atzeni, S. Balbo, S. Barberis, P. Barlusconi, G. Bedei, M. Boattini, O. Bravi, A. Bucchi, M. Calzoni, D. Caprili, L. Carlini, L. Concas, G. Fabbri, S. Ferretti, G. Gadda, G. Gaeta, P. Garavini, R. Gianinetti, V. Giardino, G. Giombetti, R. Giovannini, G. Giuliani, P. Gori, S. Lancieri, P. Lenzini, L. Lesniak, Livyng Ecodesign, M. Mamini, G. Mariani, C. Marinoni, S. Minghetti, D.Mirto, M. Morigi, Muky, E. Nonni, G. Padovani, R. Pascucci, M. Pederzoli e P. Rava, F.Penso, D. Piccioni, M. Naym Rossi, A. Salvatori, R. Savolini, D. Valli, M. Valmori, E. Versari, M. Zaccherini, F. Zoli.