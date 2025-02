Le iniziative della Bassa Romagna per la giornata del risparmio energetico

La ventunesima edizione di “M’illumino di meno” avrà come tema la moda sostenibile. In programma “swipe party” e appuntamenti in biblioteca

Anche i Comuni della Bassa Romagna aderiranno a “M’illumino di meno”, la tradizionale giornata del risparmio energetico in programma venerdì 16 febbraio. Il progetto, promosso da Caterpillar di Radio2 è giunto alla 21esima edizione, che sarà dedicata quest’anno alla moda sostenibile, in contrasto con l’enorme impatto ambientale provocato dal fenomeno del fast fashion.

In adesione a questa campagna, il Ceas Bassa Romagna avvierà con gli studenti del Polo tecnico di Lugo «Cambiamo la moda! dal fast fashion allo swap party»: un percorso educativo per ideare e realizzare il primo grande evento di scambio abiti dedicato agli adolescenti che sarà ospitato alla prossima edizione di Lugo Vintage. Negli scorsi giorni è stato inoltre lanciato il contest fotografico «Storie di vita di capi amati e vissuti», invitando i cittadini a inviare una foto del proprio capo preferito insieme a una breve descrizione. Le storie legate agli indumenti più cari saranno un modo per promuovere il fascino che si nasconde dietro un capo di abbigliamento vissuto, curato e mantenuto nel tempo, in alternativa alla moda usa e getta. Le testimonianze possono essere inviate a casamonti@atlantide.net, oppure tramite i social Facebook «Casamonti» e «Riserva naturale di Alfonsine».

Tra le iniziative collaterali il “baby swap party” di giovedì 20 febbraio a Lugo (dalle 10 in viale Europa 128), in collaborazione con la biblioteca «Fabrizio Trisi». Alla biblioteca «Luigi Varoli» di Cotignola martedì 18 febbraio ci sarà un «Silent reading party» dalle dalle 18 alle 20, che prevede la lettura di libri a lume di torcia, indossando abiti che raccontano una storia familiare e affettiva.

Il Comune di Lugo partirà sabato 15 febbraio alle 10.30 con «Giochiamo alle energie rinnovabili», un laboratorio in biblioteca per costruire mulini a vento, e un secondo evento giovedì 20 febbraio «Se le provi, non potrai più farne a meno», serata informativa al Salone estense della Rocca sulle coppette mestruali per l’avvio della campagna di distribuzione gratuita alle cittadine lughesi.

Domenica 16 febbraio l’Ecomuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo propone invece «La notte buia» e per tutta la settimana in biblioteca saranno esposti abiti in stile letterario (da Hemingway a Mary Poppins passando da Gogol e Pippi Calzelunghe) per «M’ illumino di meno, mi vesto di letteratura».

A al Granaio di Fusignano, domenica 16 febbraio, ci sarà un aperitivo a lume di candela con presentazione del progetto «Rivisitiamo i nostri capi upcycling» sul riuso creativo degli abiti, a cura del Cif. Alfonsine partecipa invece con «Piccolo buio», letture dai 3 ai 6 anni a cura di volontarie e a seguire laboratorio organizzato da Casa Monti. L’appuntamento è sabato 22 febbraio alle 10 alla biblioteca Pino Orioli (prenotazione obbligatoria allo 0545 299675).