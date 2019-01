Il Ravenna Women vuole spezzare il digiuno sul campo delle venete del Cittadella

Calcio B femminile / A caccia di una vittoria da tre gare, le giallorosse domenica 27 gennaio (ore 14.30) affrontano in trasferta la sesta forza del torneo. Piras: «Speriamo di recuperare alcune delle nostre giocatrici»

Riparte il campionato e domenica 27 gennaio il Ravenna Women FC è atteso in terra veneta dal Lady Granata Cittadella per la partita valida per la dodicesima giornata del campionato di serie B, la prima gara del girone di ritorno: si gioca a Grantorto, in provincia di Padova, con calcio d’inizio alle 14.30. Il match dell’andata dello scorso 14 ottobre si è concluso con un pareggio per 1-1 al “Soprani”, dove al vantaggio temporaneo di Schiavo al 35’ della prima frazione di gioco ha risposto Montecucco dopo appena dieci minuti, mettendo la firma sul primo punto in classifica conquistato dalle giallorosse. Non è stata l’unica volta in cui le ragazze di Roberto Piras hanno sfidato le padovane durante questa prima parte di stagione. Cimatti e compagne hanno incontrato in Coppa Italia la squadra di Dalla Pozza e anche quella gara è finita con un pareggio in rimonta per il Ravenna, che, grazie a quel risultato e ai gol proprio del capitano e di Giorgia Filippi, capocannoniere delle romagnole, ha festeggiato il passaggio del turno.

Il Ravenna Women FC al momento si trova a quota 21 sul gradino più basso del podio e vuole tornare a fare bottino pieno dopo aver racimolato un solo punto con la Fortitudo Mozzecane negli ultimi tre impegni di campionato. Domenica un occhio di riguardo sarà riservato al big match Empoli Ladies-Fortitudo Mozzecane, entrambe dirette concorrenti delle ravennati alla promozione in massima serie. Il Cittadella invece è sesto in classifica con un totale di 18 punti ed è reduce da una serie di tre pareggi consecutivi con Milan, Roma e Lazio.

Questa trasferta non sarà un passeggiata per il tecnico Roberto Piras, il quale dovrà fare i conti con i malanni stagionali che hanno colpito la rosa. Febbre a parte, la squadra scalpita e vuole tornare alla vittoria dopo la parentesi negativa delle ultime due giornate del girone d’andata: «Dopo le sconfitte con Inter ed Empoli – spiega il mister – le ragazze hanno voglia di giocare e riscattarsi. In questa settimana di preparazione abbiamo lavorato bene, anche se a ranghi ridotti, dal momento che abbiamo ricevuto la visita indesiderata dell’influenza che ha falcidiato la squadra. Attualmente ci sono diverse giocatrici ferme ai box per la febbre, speriamo di recuperarne il maggior numero possibile entro domenica. In terra veneta mi aspetto una gara difficilissima e molto equilibrata. Si tratta di una buona squadra con un organico ben attrezzato. All’andata è finita con un pareggio, ma è stata una di quelle partite in cui si poteva sia vincere che perdere. I valori nostri e loro si equivalgono, la differenza in campo la farà chi dimostrerà sangue freddo e chi sarà meno debilitato dalle assenze. Non voglio mettere le mani avanti, ma è un problema reale, anche se è inutile fasciarsi la testa prima del tempo. Quindi incrociamo le dita e impegniamoci a dare il massimo domenica, in qualunque caso».

Partite (12ª giornata): ACF Arezzo-Milan Ladies, Castelvecchio-Roma Calcio Femminile, Genoa Women-Lazio Women, Lady Granata Cittadella-Ravenna Women FC, Empoli Ladies-Fortitudo Mozzecane, Roma XIV-Femminile Inter.

Classifica: Femminile Inter 33 punti, Empoli Ladies 25, Ravenna Women FC 21, Fortitudo Mozzecane 21, Roma Calcio Femminile 19, Lady Granata Cittadella 18, Milan Ladies 11, Castelvecchio 11, Arezzo 10, Lazio Women 9, Genoa Women 7, Roma XIV 0.