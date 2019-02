Il lanciato Faventia chiede strada al Chieti per continuare la corsa verso i playoff

Calcio a 5 B / Domani, sabato 23 febbraio, i biancazzurri sfidano al PalaCattani (ore 15) una delle squadre più in forma del momento. Placuzzi: «Dobbiamo provare a dare continuità agli ultimi risultati positivi»

Secondo big match consecutivo casalingo per il Faventia. Domani, sabato 23 febbraio, alle pre 15 arriverà al PalaCattani il Città di Chieti, seconda forza del girone con cinque punti di vantaggio sui manfredi. La squadra di Placuzzi si presenta all’appuntamento nella migliore condizione possibile dopo la roboante vittoria con il CLN Cus Molise per 6-1, che ha permesso di raggiungere il terzo posto solitario. «Stiamo bene mentalmente e fisicamente – sottolinea l’allenatore Davide Placuzzi – e siamo pronto per una sfida dura e affascinante come sarà quella contro Chieti. Arriviamo da una prestazione importante, dove la squadra ha mostrato tutto il proprio valore, mettendo in campo grande concentrazione e voglia di vincere. Ora dobbiamo dare continuità a questo risultato e mantenere il vantaggio dalle inseguitrici: vogliamo conquistare i playoff a ogni costo».

Rispetto alla gara d’andata, vinta dagli abruzzesi 3-0, il Faventia è molto cambiato, ma lo stesso Placuzzi si attende un match complicato. «Chieti è la squadra più in forma del girone, come dimostra la striscia di cinque vittorie consecutive, e sono certo che verrà in casa nostra per fare la partita e per continuare la sua marcia verso la promozione in A2, un obiettivo giustamente dichiarato viste le sue ambizioni e l’organico. I nostri avversari hanno cambiato marcia a dicembre, quando Vinicius Lona è ritornato a giocare, dividendosi nel doppio ruolo di allenatore e giocatore, e dal mercato è arrivato l’esperto Correia. Questa coppia di brasiliani sta trascinando in campo un gruppo ben allenato e di qualità che si sta facendo valere. Dovremo stare quindi molto attenti e concentrati e determinante sarà il nostro pubblico – termina l’allenatore – fantastico nell’incitarci dal primo all’ultimo minuto contro il CLN Cus Molise nella scorsa partita».