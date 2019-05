Arcieri Bizantini, sette podi e convocazione nel team regionale per Sofia Foschini

Tiro con l’arco / Tante soddisfazioni arrivano dalle competizioni di Lagosanto e Stia e dalle prove della giovane allieva, settima nella prima tappa del Trofeo Doni

Il brutto tempo ferma gli Arcieri Bizantini, che nello scorso fine settimana si sono cimentati su diversi campi di gara centrando in tutto sette podi. Si tratta di un ghiotto bottino per i portacolori della società ravennate, che nella seconda edizione del “36 freccie Alfredo & Luigi” (gara del tipo targa 70/60 mt-round) in programma a Lagosanto, in provincia di Ferrara, conquistano ben cinque medaglie. Dopo una prima fase di qualifica, le raffiche di vento e la pioggia battente non permettono di effettuare i previsti scontri a eliminazione diretta e quindi la classifica finale viene stilata in base ai risultati ottenuti in qualifica.

I master dell’arco olimpico maschile centrano la tripletta, tingendo di giallorosso il podio: medaglia d’oro per Franco Travaglini con il punteggio di 258, seguito a ruota da Marcello Tozzola, medaglia d’argento con 252 punti e da Simone Pizzi medaglia di bronzo con 213 punti. Travaglini, Tozzola e Pizzi conquistano il primo posto a squadre di categoria con il punteggio di 723. La quinta medaglia arriva da Niccolò Corsini che con il punteggio di 132 vince il bronzo.

Un bel terzo posto arriva anche dalla Toscana, dal “III Hunter & Field – Città di Stia”. In terra aretina, infatti, Denis Costantini nella categoria arco compound maschile e con il punteggio di 373 conquista la medaglia di bronzo. Terzo gradino del podio anche per la squadra formata da Costantini, Salvatore Scalamndrè, Alessandro Farinella con il punteggio di 852. Piazzamenti per Alessandro Farinella, sesto con 270 per l’arco olimpico senior maschile, e settimo Salvatore Scalamandrè con 209 punti per l’arco nudo senior maschile.

Infine, dal settore giovanile arriva un’altra soddisfazione per i dirigenti degli Arcieri Bizantini: l’Allieva Sofia Fuschini, infatti, ha vestito la sua prima maglia arancione ed è stata chiamata a rappresentare la regione Emilia Romagna alla prima tappa del “Trofeo Doni”, manifestazione giovanile a squadre regionali dedicata ai giovani arcieri delle classi Ragazzi, Allievi e Junior impegnati nell’unica divisione arco olimpico. Le competizioni, in programma il 4 e 5 maggio presso San Bartolomeo a Mare, in provincia di Imperia, hanno visto impegnati novanta atleti provenienti da sette regioni, di cui sedici i giovani arcieri emiliano romagnoli. La gara disputata è del tipo targa, 72 frecce sulle distanze 70/60/40 (a seconda della categoria) con scontri a eliminazione diretta dopo le fasi di qualifica (olimpic round). Proprio nelle fasi di qualifica la giovane bizantina ottiene un ottimo quarto posto con il punteggio di 585, a un solo punto di scarto dall’atleta della Toscana piazzatasi terzo, confermandosi ad alti livelli anche sulle lunghe distanze. Nella fase degli scontri vince gli ottavi per 6-2 sulla compagna di squadra Chiara Ricciardi, ma si ferma ai quarti conquistando un settimo posto assoluto per la categoria allieve femminile. La seconda tappa del Trofeo Doni è prevista l’8 e il 9 giugno a Riccione.