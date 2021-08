La Teodora comincia da Macerata il 10 ottobre. Alla prima in casa è già derby

Definiti i calendari della regular season: si chiude il 6 marzo. Previsti due turni infrasettimanali e due weekend di riposo. Due gironi, in palio ci sono due posti in A1

Esordio in trasferta a Macerata il 10 ottobre poi, già alla seconda giornata, nella prima partita fra le mura amiche del PalaCosta, derby romagnolo con San Giovanni Marignano (17/10). Così inizierà il campionato di volley in serie A2 per la Conad Olimpia Teodora. Giovedì 26 agosto sono stati resi noti i calendari (la regular season finirà il 6 marzo 2022).

Per le ragazze di coach Bendandi doppia trasferta in Sicilia (Marsala e Aragona) in programma nel girone di andata (24 ottobre e 3 novembre), mentre in Sardegna in quello di ritorno (30 gennaio a Olbia). Alla settima giornata (14 novembre 2021 e 6 febbraio 2022) il turno di riposo. La Conad chiuderà poi la Regular Season il 6 marzo 2022 ad Altino.

Due i turni infrasettimanali previsti, entrambi nel girone di andata: quinta giornata, mercoledì 3 novembre, e ottava giornata, mercoledì 17 novembre, quando Ravenna ospiterà Busto Arsizio. Due anche le settimane di pausa del campionato, che non scenderà in campo nel weekend del 12 dicembre 2021 e in quello di capodanno (2 gennaio 2022).

La formula del campionato prevede una Regular Season a 22 giornate. Successivamente, le prime classificate dei due gironi si sfideranno in una serie di finale per la promozione diretta in A1, le squadre classificate tra la 2^ e la 7^ posizione (più la perdente della finale) accederanno ai Play Off che metteranno in palio la seconda promozione in A1. Infine le ultime quattro classificate di entrambi i raggruppamenti confluiranno nella Pool Salvezza.