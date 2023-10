Il Giro d’Italia 2024 passa nella Romagna alluvionata: 50 km in provincia di Ravenna

La tappa 13 è in programma il 17 maggio 2024, un anno esatto dopo gli allagamenti: la carovana toccherà Faenza, Lugo, Conselice

Il Giro d’Italia 2024 passerà nella Romagna colpita dall’alluvione esattamente un anno dopo gli allagamenti. Il 17 maggio 2024 è infatti in programma la tredicesima tappa Riccione-Cento (179 km di pianura) che toccherà Cesena, Forlì, Faenza, Lugo e Conselice (circa 50 km in provincia di Ravenna).

Il percorso della corsa rosa è stato presentato ieri, 13 ottobre. Sei tappe per velocisti, due prove contro il tempo per un totale di 68,2 km, cinque tappe di montagna con quattro arrivi in salita e otto tappe mosse, molto insidiose, saranno il menù del 107esimo Giro in programma dal 4 al 26 maggio. 42.900 i metri di dislivello nei 3.321,2 chilometri totali da percorrere. Partenza dal Piemonte con una tappa che rimarrà nella storia del Giro: il 4 maggio infatti, nella ricorrenza delle celebrazioni della tragedia del Grande Torino, la Corsa Rosa toccherà il Colle di Superga per rendere omaggio agli “Invincibili”. Arrivo a Roma dove il Giro terminerà per la sesta volta nella sua storia. La Cima Coppi sarà il Passo dello Stelvio con i suoi 2.758 metri mentre la salita del Santuario di Oropa sarà la Montagna Pantani. Tornano gli sterrati nella Viareggio-Rapolano Terme, Tappa Bartali.