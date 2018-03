Banda dei parcometri, tre persone in manette: avevano colpito anche a Ravenna

La banda avrebbe messo a segno un totale di 56 furti alle macchinette in tutta Italia per un bottino di circa centomila euro

Aveva colpito anche nel Ravennate, secondo gli inquirenti, la banda dei parcometri per la quale è scattato l’arresto ad Osimo, nelle Marche. Secondo gli inquirenti i tre, un 35enne e due 25enni tutti di origine romena, avevano rubato circa 100mila euro di bottino racimolato in un totale di 56 blitz, a colpi di trapano e piede di porco, ai danni di circa 200 parcometri in varie regioni d’Italia. Tra queste, anche la Romagna. Oltre a Ravenna, sono stati registrati furti a Forlì-Cesena e Rimini.

La banda si trova già in carcere. I tre sono stati infatti arrestati dai carabinieri a Macerata il 30 ottobre scorso, dopo un lungo inseguimento dei carabinieri. Le indagini hanno poi permesso di risalire alle loro scorribande.