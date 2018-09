Frontale contro un camion: muore un 44enne. Era un medico dell’ospedale di Ravenna

La vittima si chiamava Michele Pavoni. Lavorava al reparto Malattie Infettive del Santa Maria delle Croci

Ancora un morto sulle strade della provincia di Ravenna, all’indomani dei due incidenti mortali avvenuti a Faenza e Bagnacavallo mercoledì 12 settembre.

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 13, un automobilista di 44 anni ha infatti perso la vita in seguito a un tremendo scontro con un camion a Granarolo Faentino, lungo la strada provinciale, all’incrocio con via Cabrona. Secondo le prime testimonianze, l’auto avrebbe invaso la corsia, andando a schiantarsi con l’autocarro (un camion con targa rumena che trasportava semi di girasole) che stava procedendo in direzione Faenza e non è riuscito a evitare l’impatto.

Sul posto anche l’elicottero del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La vittima è un medico di 44 anni – Michele Pavoni – originario delle Marche ma residente a Ravenna, dove lavorava all’ospedale Santa Maria delle Croci dal 2009, nel reparto Malattie infettive. Nessuno è ancora in grado di commentare, dall’Ausl, dove – ci dicono – era amato da tutti i colleghi, apprezzato in particolare per la sua disponibilità.