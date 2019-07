Picchia l’ex compagna in strada, in pieno centro a Ravenna: arrestato un 49enne

40 giorni di prognosi per la donna. L’uomo non si è fermato neppure all’arrivo del personale del 118

L’ex fidanzato, trasferitosi a Modena da qualche tempo, l’ha trovata con un’altra persona. E così ha invitato la sua ex compagna a uscire, dal suo appartamento in centro a Ravenna, iniziando poi in strada a litigare e a colpirla ripetutamente.

Sul posto il personale medico del 118 è stato costretto a frapporsi fra i due per prestare le cure del caso alla donna, ma l’uomo ha continuato a picchiarla.

Inevitabile, all’arrivo degli agenti della polizia di stato, l’arresto. A finire in manette un 49enne nigeriano, accusato ora di lesioni personali aggravate e con già precedenti per lo stesso reato.

La donna, portata all’ospedale di Ravenna, è stata giudicata guaribile con 40 giorni di prognosi.