Salvini a Ravenna il 5 dicembre, il giorno dopo l’evento delle Sardine in darsena

L’ex ministro inaugurerà la nuova sede della Lega, in pieno centro

Matteo Salvini sarà a Ravenna giovedì 5 dicembre, il giorno dopo la manifestazione delle Sardine in Darsena.

Lo annuncia sui social Samantha Gardin, segretaria provinciale della Lega.

Salvini sarà in città (alle 19) nell’ambito della campagna elettorale per le Regionali del 26 gennaio per inaugurare la nuova sede della Lega, in via Rasponi, angolo piazza Kennedy, in pieno centro storico.

A introdurre l’incontro Jacopo Morrone, segretario Lega Romagna.