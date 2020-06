Assembramenti e risse a Milano Marittima, il sindaco: «Adotteremo misure drastiche»

Un turista di 20 anni colpito con uno sgabello. Medri chiede un rafforzamento dei presidi delle forze dell’ordine

Dopo alcuni episodi di violenza registrati negli ultimi due weekend a Milano Marittima, nonostante l’Oasi anti-assembramenti voluta dall’Amministrazione, interviene nel dibattito il sindaco Massimo Medri.

«Un afflusso straordinario di persone ha contraddistinto gli ultimi fine settimana a Cervia – scrive –. Le attività hanno lavorato bene e si sono fatte trovare pronte, mentre gli alberghi continuano a essere in sofferenza (ci auguriamo che già dai prossimi giorni ci sia un forte incremento delle presenze alberghiere). Si sono però verificati alcuni episodi da condannare, nei pressi di alcuni locali notturni. Il forte dispiegamento di forze, da parte sia della Polizia Locale che delle altre Forze dell’Ordine, non è stato sufficiente ad arginare questi fenomeni. Per questo chiediamo un ulteriore rafforzamento dei presidi territoriali delle Forze dell’Ordine, lungo tutto il territorio».

In particolare, un turista toscano di 20 anni è ricoverato in prognosi riservata (ma non in pericola di vita) dopo essere stato colpito da uno sgabello durante una rissa nella notte tra venerdì e sabato scorsi.

«Abbiamo già chiesto ai gestori dei locali una collaborazione nella gestione degli avventori – continua il sindaco –, per il rispetto delle regole fissate dalle ordinanze; e ribadiamo che nel caso in cui venissero accertate alcune mancanze, adotteremo i provvedimenti più drastici possibili, già a partire dal prossimo fine settimana. Il modello turistico a cui ci ispiriamo è quello della qualità globale ed è il motivo per cui insistiamo nel finanziare e promuovere tutte quelle iniziative in grado di esaltare al massimo un prodotto turistico di alta qualità e a isolare ed escludere forme di intrattenimento che nulla hanno a che fare con la convivenza civile e con il sano divertimento».