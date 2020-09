Carabinieri, De Donno al comando provinciale: «Saremo sul territorio tra la gente»

Parte l’incarico per il colonnello che arriva dalla Legione Veneto di Padova

I carabinieri a Ravenna hanno un nuovo comandante provinciale: il colonnello Marco De Donna ha assunto l’incarico dal 7 settembre, ricevendo il testimone dal colonnello Roberto De Cinti. «Ci conosciamo da molto tempo – ha detto De Donno incontrando la stampa – e spesso mi aveva invitato a venire a Ravenna per conoscere la città e fargli visita ma non c’è mai stata l’occasione. Poi un giorno l’ho chiamato io e gli ho detto sarei venuto a trovarlo per davvero perché mi era stato assegnato l’incarico».

Nell’ultimo anno De Donno è stato capo ufficio logistico della legione carabinieri Veneto a Padova, in precedenza per tre anni comandante del reparto operativo di Bologna. Ora la prima esperienza con un comando provinciale: «Trovo un territorio vasto che presenta tante differenze. Sto iniziando a conoscerlo incontrando istituzioni e cittadini. L’Arma dovrà essere sul territorio tra la gente».