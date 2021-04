No Vax, centinaia in piazza. Il sindaco: «Vergogna, diversi partecipanti sanzionati»

Iniziativa promossa dal Movimento 3V. De Pascale parla di «totale spregio delle normative anti-contagio» e intende scrivere al ministero degli Interni: «Non è accettabile lo spostamento fra province»

Una manifestazione no vax, organizzata dal Movimento 3V (Vaccini vogliamo verità), si è svolta in piazza del Popolo a Ravenna nel pomeriggio di oggi, 10 aprile, radunando qualche centinaio di partecipanti. Secondo quanto reso noto dal sindaco Michele de Pascale, diversi manifestanti sono stati sanzionati dalle forze dell’ordine presenti sul posto perché «assembrati senza mascherine, nel totale spregio delle normative anticontagio, generando anche diversi problemi di ordine pubblico». Si tratterebbe di persone residenti fuori provincia.

Il primo cittadino, in un comunicato stampa, ha annunciato che scriverà alla ministra degli Interni, Luciana Lamorgese: «Il diritto a manifestare va tutelato e garantito, ma non è accettabile la mancanza di rispetto delle normative e lo spostamento programmato di persone da provincia a provincia per gonfiare i numeri dei partecipanti. L’eventuale divieto a una manifestazione per motivi di ordine pubblico non spetta al Comune ma alla questura, che temo non potesse fare nulla di diverso, viste norme e circolari attuali».

De Pascale ha parlato di «vergognosa manifestazione no vax», ha definito l’evento odierno «inaccettabile e vergognoso» e afferma di ritenerlo «un insulto ai tanti imprenditori, studenti, lavoratori, famiglie che da ormai mesi patiscono una situazione gravosa di disagi e privazioni che ha portato ad una crisi economica e sociale senza precedenti».

Il sindaco ci tiene a ribadire che non contesta il diritto di manifestazione e ricorda gli eventi di questo tipo andati in scena nelle scorse settimane per la tutela del diritto allo studio e in difesa della scuola «nel totale rispetto delle normative anticovid, con attenzione al distanziamento e all’uso di mascherine».

Nelle scorse settimane M3v aveva annunciato la partecipazione alle prossime elezioni amministrative di Ravenna in programma a ottobre con Emanuele Panizza come candidato sindaco. Come si legge sulla pagina Facebook dedicata all’evento di oggi – intitolato “Riprendiamoci la vita” per esprimere disaccordo con le politiche del Governo – i promotori sono “No Paura Day Cesena” e le associazioni Libera scelta Emilia Romagna, Romagna per la scuola, R2020 fuoco di Ravenna è stata organizzata per esprimere il totale disaccordo con le politiche restrittive del Governo.