Sub muore per un malore al Giglio, canoista si ribalta e annega nel Mincio

Nella stessa giornata un 69enne e un 61enne ravennati sono deceduti durante attività sportivo-ricreative in due diverse località lontano dal territorio di origine

Due ravennati sono le vittime di due diversi incidenti avvenuti in ambito sportivo-ricreativo nella giornata di ieri, 12 giugno, lontano dal territorio di origine dei due. All’isola del Giglio in Toscana un malore è stato fatale per un 69enne impegnato in attività subacquea, le acque del fiume Mincio in Veneto hanno inghiottito un 61enne a bordo di una canoa.

Il primo incidente è avvenuto in tarda mattinata nelle acque della nota isola toscana. Un subacqueo di 69 anni, residente a Cervia, ha accusato un malore in fase di risalita da un’immersione. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe arrivato in superficie mostrando già i segni del malore, i colleghi hanno tentato di rianimarlo mentre attendevano l’arrivo dei soccorsi ma per il sub non c’è stato niente da fare.

Nel comune di Valeggio nel tratto del fiume Mincio che segna il confine tra Lombardia e Veneto una canoa con due uomini a bordo si è improvvisamente rovesciata, poco dopo essere entrata in acqua a sud di Borghetto. Un passante si è tuffato per soccorrerli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Uno dei due è deceduto, l’altro è stato soccorso e portato in ospedale. La vittima è un uomo di 61 anni ravennate.