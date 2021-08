Muore in un incidente il giorno prima del suo 28esimo compleanno

Il ravennate Davide Montana lavorava come addetto alla sicurezza a Mirabilandia

È morto in un incidente stradale il giorno prima del suo 28esimo compleanno.

La vittima si chiamava Davide Montana, siciliano da anni trapiantato a Ravenna, dove lascia la fidanzata, Jessica.

A costargli la vita uno schianto frontale avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì sull’Adriatica, all’altezza di Cesenatico. Altre tre le auto coinvolte, senza però gravi conseguenze per le altre persone coinvolte.

Come riportano i due quotidiani in edicola oggi, 19 agosto, il giovane lavorava come addetto alla sicurezza (per conto di una ditta esterna) a Mirabilandia. Sui social lo storico showman del parco, Davide Padovan, lo ricorda come «un ragazzo speciale, sempre gentile: tutta la famiglia del tuo spettacolo preferito ti ricorda con affetto». Il riferimento è allo spettacolo “Hot Wheels City” (ex “Scuola di Polizia”) che Montana apprezzava anche in quanto grande appassionato di motori.

Il 28enne aveva cambiato lavoro da pochi anni, dopo che, nel 2016, un suo collega al petrolchimico di Ravenna (Nuccio Pizzardi) aveva perso la vita in un incidente sul lavoro.