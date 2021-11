Rivendeva le marche da bollo staccate dalle pratiche: poliziotto a processo

In quattro anni accumulati 30mila euro. Sotto accusa un 48enne in servizio all’ufficio Passaporti della questura fino al 2019

Staccava le marche da bollo da 73,50 euro sulle domande per i passaporti e le rivendeva ad altri cittadini che ne erano sprovvisti quando si presentavano al suo officio con la stessa richiesta. In quattro anni avrebbe manomesso 415 pratiche mettendosi in tasca circa 30mila euro. Un poliziotto di 48 anni, in servizio alla questura di Ravenna fino al 2019, è accusato di peculato. Così come si legge su Corriere Romagna e Resto del Carlino che riportano la notizia, il processo è iniziato ieri, 19 novembre. Il poliziotto, inquadrato come operatore amministrativo all’ufficio Passaporti, venne scoperto grazie ai sospetti di una collega e ammise i fatti. A marzo 2022 le prossime udienze con le prime audizioni dei testimoni. Al momento sarebbe in corso la procedura per la restituzione della somma indebitamente raccolta.