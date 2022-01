Spaccio in pineta: sorpreso in auto con oltre mezzo chilo di eroina e hashish

Arrestato un 53enne. Aveva anche un coltello a serramanico

I finanzieri della Tenenza di Cervia nei giorni scorsi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un pregiudicato cinquantatreenne, originario della Campania ma da tempo domiciliato a Bellaria, sorpreso in auto con oltre 550 grammi tra eroina e hashish.

L’uomo è stato fermato nell’ambito di una serie di controlli anti spaccio nella pineta tra Tagliata e Pinarella.

L’uomo è stato fermato, dopo un breve inseguimento, il 4 gennaio a Tagliata, dopo che aveva tentato di disfarsi della droga lanciandola fuori dal finestrino. Droga recuperate immediatamente dai finanzieri: due involucri contenenti oltre duecento grammi di eroina pura.

Ulteriori tre panetti di hashish sono stati trovati grazie anche ai cani antidroga, nascosti nel vano della ruota di scorta, dove c’erano anche un coltello a serramanico e un flacone di metadone.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e porto d’armi abusivo e l’arresto è stato quindi convalidato dal competente Gip del tribunale di Ravenna che ha disposto la prosecuzione della detenzione cautelare in attesa del processo.