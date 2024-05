Scoppia una rissa in via Trieste: un arresto

Aggrediti anche i carabinieri

È scoppiata una rissa nel tardo pomeriggio di domenica, 5 maggio, in via Trieste, a Ravenna, all’angolo con via Pirano.

Sul posto i carabinieri per cercare di riportare alla calma la situazione, degenerata probabilmente in seguito a un litigio tra due automobilisti. Anche un militare sarebbe stato aggredito ed è stato necessario anche l’intervento della polizia locale.

Una persona è stata arrestata e poi portata al pronto soccorso per le cure del caso.