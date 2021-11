A Ravenna riapre l’ex galleria Ninapì: in mostra le sculture di Mirella Saluzzo

Si tratta dell’atto di nascita della Fondazione Sabe,

in via Pascoli, con la direzione artistica di Pasquale Fameli La personale “Fuori asse” resterà aperta fino al 19 febbraio.

Sabato 13 novembre, a partire dalle 11.30, si aprono per la prima volta i battenti della Fondazione Sabe per l’Arte, che fa il suo debutto con la mostra personale “Fuori asse” dell’artista Mirella Saluzzo, a cura di Elena Di Raddo (aperta fino al 19

febbraio, il giovedì, venerdì e sabato dalle 16 alle 19).

Il nuovo spazio espositivo – che nasce all’inter no di un edificio ottocentesco completamente rimodernato a pochi passi dal Mar, in via Giovanni Pascoli 31, dove una volta sorgeva la galleria d’arte Ninapì – intende porsi punto di riferimento per la promozione e la diffusione dell’arte contemporanea, con una particolare attenzione alla scultura.

La mostra inaugurale presenta, infatti, otto sculture recenti dell’ar tista Mirella Saluzzo (Alassio, 1943): «forme fluide modellate a partire da sottili lastre di alluminio, un materiale flessibile e luminoso che l’artista incurva con un movimento scultoreo paragonabile – come scrive la curatrice Elena Di Raddo nel testo critico che accompagna la mostra – a quello proprio dell’arte giapponese dell’origami».

La mostra sarà accompagnata da un programma di attività collaterali che comprende dibattiti, conferenze, proiezioni e incontri con artisti, critici e studiosi attivi sul territorio nazionale.

La neonata Fondazione Sabe per l’arte è presieduta da Norberto Bezzi e dalla stessa Mirella Saluzzo (artista nata in Liguria ma che vive e lavora tra Ravenna e Milano) e si avvale della consulenza di un comitato scientifico coordinato da Francesco Tedeschi, docente di storia dell’ar te contemporanea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e composto dai professori Claudio Marra, Federica Muzzarelli e Gian Luca Tusini dell’Università di Bologna, cui si aggiunge Claudio Spadoni, ex direttore del Museo d’Arte della città di Ravenna. La direzione artistica è affidata a Pasquale Fameli, critico d’ar te e studioso dell’ateneo bolognese. La Fondazione si dedica inoltre alla catalogazione delle opere di Mirella Saluzzo e alla

costituzione di una biblioteca specializzata sulla scultura contemporanea.

Mirella Saluzzo, ligure di nascita, dopo gli studi superiori si iscrive all’Accademia di Brera, dove entra in contatto con i protagonisti della scena artistica milanese. Partita da una ricerca pittorica incentrata sul ripensamento dell’eredità formale e cromatica delle avanguardie storiche, l’artista si avvia già a metà degli anni Ottanta verso una ricerca plastica incentrata sull’impiego di lastre di alluminio che caratterizzerà, da lì in avanti, le sue sue creazioni artistica.

La mostra è ad ingresso è libero con certificazione verde Covid19 e mascherina.

Per ulteriori informazioni: info@sabeperlarte.org e www.sabeperlarte.org.