Entra nel vivo “Arrivano dal Mare!”. Sabato lo sbarco dei burattini in darsena

Il programma ravennate di venerdì e sabato, con maestri internazionali del teatro di figura e spettacoli anche per gli adulti

Entra nel vivo il festival del teatro di figura “Arrivano dal Mare!”, che oggi (venerdì 16 maggio) si appresta a vivere la sua terza giornata di programmazione tra Ravenna e Gambettola.

Per quanto riguarda Ravenna, si parte già alle 10 del mattino (con replica alle 16.30), al ridotto del teatro Rasi di Ravenna con Choo. Choo. Whistle. Woof! di The Naive Theatre Liberec, dalla Repubblica Ceca, che in maniera aggraziata e solare racconta una storia di amore a quattro zampe. Ci si sposta poi alle Artificierie Almagià alle 11 per Lion and Bird della compagnia lituana Kaunas State Puppet Theatre che ci emoziona con una storia di amicizia senza confini, raccontata con un linguaggio raffinatissimo. Lo spettacolo è in replica alle 17.30.

Ad accogliere un pubblico più adulto con una storia contemporanea è Babylon di Sandglass Theatre, che arriva dagli Stati Uniti con una storia coraggiosa. Nato come spettacolo teatrale in risposta al reinsediamento dei rifugiati negli Stati Uniti, avrebbe dovuto iniziare la sua tournée quando arrivò la pandemia nel marzo 2020. I teatri vennero chiusi e lo spettacolo fu trasformato in un film (ore 11.30 alla Sala Martini del museo Mar).

Alle ore 15 e alle 17, la compagnia canadese La Tortue Noire presenta Asi Pasa la Carne: uno spettacolo intimo che ci porta dentro a una conversazione tra una figlia e un padre, entrambi artisti, che si interrogano sul significato della creazione. Toccante e poetico, al Museo d’Arte della città di Ravenna.

Anche nella giornata di oggi è dedicato uno spazio alla conferenza internazionale “Mezzo Secolo di Teatro di Figura” (ore 15, Sala Nobile di Palazzo Rasponi dalle Teste).

Alle 16.30 e alle 18.30, al ridotto del Teatro Rasi, è possibile visitare l’installazione Macchina per il Teatro Incosciente della compagnia italiana La Voce delle Cose. Il pubblico agisce e gioca con i classici della letteratura rappresentati con oggetti quotidiani, guidati dalla voce dell’autore. Un gioco di ruoli tra animatore e spettatore.

Mettici il Cuore di Nina Theatre invece ancora alle Artificierie Almagià alle ore 19. L’animatrice, senza l’uso di parole, trasforma pupazzi e oggetti in adorabili, buffi, commoventi e bizzarri personaggi che raccontano storie. Alle ore 20 si resta alle Arteficierie Almagià dove Ariel Doron, grande maestro del teatro di figura, presenta il suo nuovo, attesissimo spettacolo da solista Boxed. Usando solo una scatola da scarpe parla di un tema intimo in modo divertente ed emozionante.

Chiude la giornata Gigio Brunello, sempre alle’Almagià, con il suo spettacolo Il Mago Balaton. Due burattinai, di cui uno è un prete, lavorano a una commedia ispirata ai miracoli nel Vangelo. Divertentissimo e assurdo come solo i sogni più raffinati sanno essere (ore 22).

SABATO 17 MAGGIO sarà la giornata più intensa di “Arrivano dal Mare”. Si inizia alle 10 al Rasi con il teatro d’ombra e d’attore di Teatro Gioco Vita con Tutto cambia! Il bruco e la farfalla e altri racconti che conduce i giovani spettatori nello stupefacente mondo della metamorfosi, attraverso mito, fiabe e scienza.

Accolti dai pappagalli del festival 2025 creati dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Artistico Nervi Severini, ci si sposta poi all’Almagià, dove arriva, alle 11, la Compagnia Granteatrino con L’opera di Pulcinella. Qui il più classico dei burattini, Pulcinella, intraprende un’avventura fantasmagorica armato di uno strumento magico, in grado di sconfiggere tutti i nemici.

Nel frattempo, dalle 10 alle 16, l’area antistante all’Almagià si trasforma, come in una fiaba fantastica, in Lido Almagià, grazie al Po River Blu Fest (https://www.lifeclimaxpo.adbpo.it/po-river-blue-fest/) con i workshop “Advanced Design Experience”, diventando un luogo dove sperimentare e giocare per informarsi sull’adattamento al cambiamento climatico.

Intanto continua, al Salone Nobile di Palazzo Rasponi, dalle 12.30 alle 14, il convegno sui cinque decenni di Arrivano dal Mare, con l’attraversamento del decennio 2005-2015, curato da Alfonso Cipolla, critico teatrale, docente universitario e Direttore dell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare.

Il clou della giornata arriva in testata di Darsena alle 15.15 con lo Sbarco anarchico e libero dell’armata di burattini, marionette e musica di “Arrivano dal Mare”, insieme agli spettacoli di strada La pianista imprevista di Mariangela Martino e Katastrofaclown di Crazy Animals.

Due gli spettacoli poi all’Almagià: alle 17 Il Grande Incantesimo dei padroni di casa del Teatro del Drago e alle 18 Poem Visual di Companyia Jordi Bertran. Se con Il Grande Incantesimo al centro è il teatro di figura di tradizione, accompagnato da musica dal vivo, con Poem Visual la compagnia catalana crea un lavoro astratto, ispirandosi alla magia delle poesie del poeta catalano Joan Brossa.

A concludere la giornata ci si trasferisce al Teatro Rasi dove, al Ridotto alle 19,30, è il misterioso gatto di Schrödinger ad uscire dalla scatola della fisica quantistica in Mitzi’s Human – The Revenge of Schrödinger’s Cat, di Ariel Doron, mentre alle 21 i Figli d’Arte Cuticchio, in collaborazione con Ravenna Festival, ci raccontano il loro mondo magico nel concerto-spettacolo Rapsodia fantastica.

Informazioni e prenotazioni 392 6664211 – prenotazione@teatrodeldrago.it. Programma completo su www.arrivanodalmare.it