Rigassificatore di Ravenna, Snam ha completato la piattaforma di ormeggio

La nave sarà in acque italiane entro fine anno. «Tassello fondamentale per la sicurezza energetica»

Snam ha completato, nelle acque antistanti Ravenna, l’installazione della seconda e ultima porzione di piattaforma (deck) presso la quale si ormeggeranno la nave rigassificatrice Bw Singapore e le navi gasiere che si avvicenderanno per rifornirla di gas naturale liquefatto.

Vanno dunque completandosi sostanzialmente in linea coi tempi previsti i lavori infrastrutturali necessari ad accogliere nell’offshore ravennate la floating storage and regasification unit Bw Singapore, che entro la fine dell’anno sarà in acque italiane per poi entrare in esercizio entro la fine del primo trimestre del 2025.

Una volta operativa, metterà a disposizione del Paese una capacità aggiuntiva di rigassificazione pari a 5 miliardi di metri cubi all’anno, raggiungendo così la quota del 40% della domanda gas complessiva del Paese, in linea con gli obiettivi di diversificazione fissati due anni fa in occasione della crisi russo ucraina.

«Abbiamo tagliato un altro traguardo importante, un’operazione complessa che ci consentirà di rispettare i tempi fissati per questa infrastruttura, un tassello fondamentale per consolidare la sicurezza energetica del Paese e dell’Europa, anche a fronte della progressiva evoluzione dei flussi di gas», afferma l’Amministratore delegato di Snam, Stefano Venier.

«Il Gnl – aggiunge – copre ormai un quarto degli approvvigionamenti nazionali di gas, e con l’entrata in funzione della Bw Singapore arriveremo a disporre di volumi pari a quelli che l’Italia riceveva dalla Russia nel 2021, consentendo al sistema una ulteriore diversificazione». (Ansa.it)