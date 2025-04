Lavori sui lidi: in arrivo un parcheggio da 500 posti a Punta Marina

Il punto con l’assessora Del Conte, da sud a nord, anche sul Parco Marittimo

L’opera che sta interessando gran parte dei lidi ormai da qualche anno è sicuramente il Parco Marittimo, in corso di realizzazione e che dovrà essere completato in ogni sua parte entro l’estate del 2026, come previsto dal bando di finanziamento tramite Pnrr. Abbiamo fatto il punto della situazione con l’assessora ai lavori pubblici Federica Del Conte, partendo da sud, da Lido di Savio, dove la realizzazione ha comportato l’abbattimento di diversi pini e la relativa protesta di una parte dei cittadini che si sono riuniti in un comitato molto attivo per la salvaguardia degli alberi. «Proprio per rispondere a chi chiedeva di fare il possibile per evitare gli abbattimenti, stiamo ora effettuando le veriche sulle alberature, che in larga parte confermano però la nostra scelta iniziale: oltre la metà di quelli finora analizzati (una decina sulla quarantina rimasta in piedi dopo i primi abbattimenti, ndr) sono estremamente pericolosi, un’altra è moderatamente pericolosa e quindi va attenzionata». Di conseguenza, l’assessora ci conferma che gli abbattimenti sulle piante classificate come pericolose, una volta terminata l’analisi in corso, saranno effettuati entro l’estate, mentre il cantiere del Parco riprenderà i lavori a settembre, quando sarà anche definitivamente chiaro il destino di tutte le alberature passate e future.

Sempre su Lido di Savio è in corso di realizzazione anche uno stralcio che riguarda il lungomare per un breve tratto di via Verghereto che sarà pronto per l’estate. La maggior parte della parte retrodunale qui è di proprietà privata e non sarà interessata dal cantiere.

Procedendo verso nord, a Lido di Classe, dice Del Conte «l’intervento è in fase piuttosto avanzata su viale Caboto». Da segnalare inoltre che tra i due lidi sud è anche stata finanziata con fondi europei una ciclopedonale di collegamento.

Tornando al Parco Marittimo diretti verso nord, saltiamo Lido di Dante e Lido Adriano, che non sono toccati dai lavori perché le aree retrodunali erano già state oggetto di riqualificazione in passato, e arriviamo a Punta Marina dove sono in corso i lavori a Sud (con tanto di polemiche per presunti ritardi), mentre sono conclusi quelli a Nord della località così come a Marina di Ravenna.

Dovranno aspettare invece il 2026 i lidi Nord da Porto Corsini a Casal Borsetti dove i cantieri, come sempre, saranno sospesi durante l’estate per non creare difficoltà alle attività turistiche.

Al di là del Parco Marittimo, ci sono altri interventi in corso o in arrivo nei lidi. A Lido Adriano è stata finanziata la ciclopedonale sul lungomare il cui cantiere dovrebbe partire entro l’anno. Qui nel 2024 è stata inoltre inaugurata la nuova piazza Vivaldi, che ha tuttavia attirato più di una critica per la mancanza di alberature, in controtendenza anche con quanto va dicendo in campagna elettorale il candidato del centrosinistra Alessandro Barattoni sulla necessità di ombreggiature per fronteggiare le sempre più frequenti ondate di caldo. «Abbiamo ascoltato le richieste della località – dice Del Conte – come credo sia giusto fare in questi casi. Chi conosce Lido Adriano sa quante persone frequentano quello spazio per eventi e iniziative. Ci è stato chiesto un palco che abbiamo sviluppato realizzando una gradinata che può essere usata come punto di centralità, abbiamo mantenuto lo spazio aperto, abbiamo evitato la sosta e abbiamo ampliato la zona verde e l’aiuola dove sono rimasti i pini. Forse potevamo allargare di più l’area verde, ma abbiamo tenuto in considerazione le richieste dalla località e considerato che intorno abbiamo un parco».

A proposito di pini, un po’ in tutti i lidi, a cominciare da Marina Romea, sono inoltre in corso bonifiche da radici, altro tema caldo della scorsa estate. «In tutto abbiamo stanziato 11 milioni, ora la precedenza va ai lidi, poi ci sposteremo in città».

Infine, i parcheggi. A Marina di Ravenna dallo scorso anno sono stati persi molti posti che prima erano disponibili nella zona retrodunale. «Su Marina – dice l’assessora – il parcheggio scambiatore di via Trieste oggi ha una dimensionamento importante e se dovesse essercene la necessità, abbiamo la disponibilità per poterlo potenziare. Intanto però stiamo realizzando un parcheggio a Punta Marina dietro l’area sportiva, anche questo in ghiaia rinverdita dotato di alberture, che potrà avere circa 500 posti e andrà a sgravare quello di via Trieste, il quale resterà così più a disposizione di Marina». Il nuovo parcheggio, molto più vicino alla spiaggia, non sarà servito dal Navetto. A Marina Romea invece il parco marittimo non inciderà sui parcheggi nella parte retrodunale, ma la nuova ciclabile ha sicuramente ridotto gli stalli a disposizione. «Qui non ci sono spazi per compensare, perché il lido è circondato dalle valli e per questa estate non sono previsti nuovi parcheggi, per il futuro si può ragionare sull’area dell’ex Arena visto che al momento quel tipo di attività non sembra richiesta né economicamente sostenibile. In futuro si può pensare a un’intervento che permetta di trasformarla in un’area di sosta in estate e in un parco in inverno».