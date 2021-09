Salvini avverte il Pd: «Anche gli inglesi credevano di aver già vinto l’Europeo»

Il segretario della Lega fa tappa a Ravenna per sostenere il candidato sindaco Filippo Donati. Comizio in piazza tra le bancarelle di formaggi e salumi, con Pupo e Gino Paoli in sottofondo. L’unico accenno locale al sondaggio sul nome di Lido di Savio

«A Ravenna il Pd pensa che anche se candida a sindaco un ombrellone glielo votano, così come gli inglesi credevano di aver già vinto l’Europeo di calcio perché giocavano a Wembley…». Matteo Salvini va a pescare dal recente trionfo azzurro per mettere in guardia il centrosinistra dal contropiede di Filippo Donati, l’albergatore 60enne che si candida a primo cittadino con l’appoggio di Lega e Fratelli d’Italia. Il segretario nazionale del Carroccio è stato in piazza del Popolo nel tardo pomeriggio di oggi, 24 settembre, nel suo tour elettorale tra le città che vanno al voto per le Amministrative del 3-4 ottobre.

Ad ascoltare il leader nazionale, ex ministro dell’Interno, c’era qualche centinaio di persone. Un piccolo palco alto una trentina di centimetri a ridosso del Caffè Nazionale, nell’aria la musica di una playlist rigorosamente italiana – compreso il nemico Fedez – e gli odori di caciotte e salami dalle bancarelle di Bell’Italia, il mercato dei prodotti tipici locali italiani di Confesercenti. Inizio con mezz’ora di ritardo sulla tabella di marcia che è servita alle forze dell’ordine per allontanare qualche contestatore, “Su di noi” di Pupo ad accoglierlo quando arriva, venti minuti di comizio senza mai cedere la parola a Donati, “Musica leggerissima” sui saluti, raffica di selfie finale con i fan e via verso Cesenatico.

Pochissimi gli accenni a temi davvero locali, molto più concreti i tentati di trascinare temi nazionali nella contesa locale. Il no al ritorno della legge Fornero, il no al reddito di cittadinanza ché ingrassa i fannulloni e impedisce agli imprenditori di trovare lavoratori, la gioia per la riduzione del costo dei tamponi con cui ottenere un green pass senza vaccinazione. Un solo suggerimento al suo esponente: «Serve un assessorato alla disabilità perché bisogna abbattere le barriere architettoniche a Ravenna e in tutta Italia».

L’unico accenno territoriale è, ancora una volta, al sondaggio del comune per il nome da apporre sui cartelli turistici (quelli marroni) di Lido di Savio. Bologna Mare o Bologna Marittima? «Ma noi siamo ravennati», dice il segretario della Lega in Romagna, Jacopo Morrone nato a Forlì.

Per sentir parlare di temi locali bisognava esser presenti prima di Salvini. Esortato dalle imbeccate del giornalista locale Maurizio Marchesi, un anno fa vicino a essere il candidato sindaco del centrodestra a Faenza, Donati ha mostrato la voce roca di chi è in campagna elettorale e la voglia di chi propone un cambiamento rispetto al governo decennale. In sintesi: la classe dirigente locale pensa a amministrare il potere e non la città, che belli i tempi in cui c’era Corvetta alla presidenza del Ravenna, non solo calcio, volley e basket vanno sostenuti, il nuovo palazzetto non finito è una figuraccia, il c’è tanto da valorizzare per il turismo di Ravenna.