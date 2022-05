Salta la rassegna estiva a Classis, Viva Ravenna al sindaco: «E il Comune che fa?»

I consiglieri Donati e Grandi ritengono che il Comune non possa essere esente dal coinvolgimento anche per il finanziamento di un milione di euro dato alla fondazione Ravennantica nel 2020

La rassegna estiva “Classe al chiaro di luna” promossa da Ravennantica sul prato del museo Classis non si farà nell’estate 2022 dopo due edizioni in cui si stimano circa ventimila spettatori complessivi. I consiglieri comunali di Viva Ravenna, Nicola Grandi e Filippo Donati, hanno presentato un question time al sindaco: «Si è interessato per verificare le motivazioni che hanno condotto a tale decisione, valutando se vi sia la possibilità di intervenire e rimuoverne gli elementi ostativi?».

Artefice primaria e “madrina” della manifestazione è stata la fondazione Ravennantica, in collaborazione e partnership con numerose altre realtà cittadine quali Romagna Teatri, Emilia Romagna Concerti, Officina della Musica, Ravenna Jazz, teatro del Drago e molti altri ancora.

«Anche il solo impatto sociale consiglierebbe di attenzionare un evento come questo, il Comune di Ravenna ha sulla questione un interesse ben più tangibile, avendo erogato alla fondazione Ravennantica nel solo anno 2020, a vario titolo, una somma superiore a 1.155.000 euro».