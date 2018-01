Anche una famiglia ravennate nel condominio travolto da una slavina a Sestriere

Angelo Accardi: «Tanta paura, ma per fortuna possiamo raccontarlo». L’auto sepolta per giorni dalla neve

C’era anche una famiglia ravennate tra le 29 persone evacuate dal condominio di Sestriere, in Piemonte, travolto lunedì sera (8 gennaio) da una slavina. La neve è entrata nella struttura, distruggendo porte e finestre, rievocando così la tragedia di un anno prima a Rigopiano, in Abruzzo, dove la valanga aveva causato 29 morti. In questo caso fortunatamente la tragedia è stata solo sfiorata e non ci sono stati feriti.

«Abbiamo sentito un boato mentre stavamo cenando, ci siamo affacciati al piano inferiore e abbiamo visto la neve dappertutto, così siamo scesi di corsa per capire se c’era qualcuno che aveva bisogno di aiuto. Per fortuna è andato tutto bene e oggi possiamo raccontare di quella volta che una slavina ha travolto il condominio dove eravamo in vacanza…». A raccontarlo è il ravennate Angelo Accardi, arrivato alcuni giorni prima per un po’ di relax sulla neve con la famiglia. «I bambini si sono spaventati, come tutti noi, si ricorderanno sempre quel boato come il rumore più forte mai sentito». Angelo era ospite del cognato, sardo, cuoco stagionale al Sestriere, che in inverno abita in un appartamento del condominio ricoperto dalla neve, al momento naturalmente inagibile. «Dopo la slavina ci hanno ospitato in alberghi della zona, i soccorsi hanno funzionato alla perfezione», continua Angelo, che sarebbe dovuto andare via il giorno prima, domenica, e che invece è stato costretto a tornare solo il venerdì successivo. «Domenica nevicava e abbiamo deciso di ritardare la partenza (molti turisti erano invece ripartiti il sabato e il condominio era fortunatamente semivuoto, ndr). Poi, dopo la slavina, la nostra auto è rimasta sepolta dalla neve e solo giovedì sera è stata liberata».

Alcuni oggetti personali della famiglia sono ancora nel condominio, ma niente di valore è andato perduto. «Torneremo a prendere le nostre cose quando avranno sistemato tutto. E se sarà possibile, torneremo anche in vacanza nel condominio. Senza dubbio, in ogni caso, sulla neve ci torneremo…».