Stretta del Governo sulla cannabis legale: «Migliaia di posti di lavoro a rischio»

Il cofondatore di CbWeed, azienda con quattro punti vendita anche a Ravenna. «Non vogliamo lo scontro, ma trovare una soluzione»

«Non vogliamo lo scontro col governo, ma semplicemente sederci a un tavolo e trovare una soluzione condivisa, la migliore, quella che eviti a migliaia (10 mila) giovani e giovanissimi di perdere il posto di lavoro». Lo dichiara il forlivese Riccardo Ricci, cofondatore di CbWeed, una delle più grandi aziende italiane che vendono prodotti derivati dalla canapa, con quattro punti vendita anche in provincia di Ravenna (a Faenza, Ravenna, Marina di Ravenna e Milano Marittima).

«Matteo Salvini ti invitiamo ufficialmente a Forlì – scrive Ricci su Facebook –, dove è nata un’azienda che oggi garantisce un futuro a tantissimi ragazzi e ragazze sotto i 30 anni».

Al centro del dibattito è la tanto discussa stretta del Viminale sui negozi di cannabis, anche se in realtà pare non ci sarà alcuna chiusura generalizzata come promesso invece da Salvini, bensì un inasprimento dei controlli da parte degli organi competenti. Nelle Marche sono comunque stati chiusi i primi negozi dopo l’intervento della polizia.