«Con il rap, come per me, aiuto i ragazzi a trovare il loro posto nel mondo»

«Il rap in sé forse non può salvare vite, ma ti insegna che non sarai mai solo e che chiunque impegnandosi può fare qualcosa di importante, indipendentemente dai risultati. Personalmente, poi, la vita il rap me l’ha salvata: mi ha fatto trovare il mio posto nel mondo. Che è quello che cercano disperatamente gli adolescenti di oggi».

E di adolescenti, Moder, ne ha visti un migliaio solo negli ultimi mesi, in incontri nelle scuole e laboratori di rap. Moder è il nome d’arte del rapper ravennate Lanfranco Vicari, direttore artistico del Cisim di Lido Adriano, che contattiamo proprio durante una serie di laboratori che sta tenendo a Matera nell’ambito di un progetto teatrale.

Come sono gli adolescenti di oggi?

«Molto diretti, una generazione intelligente e soprattutto smart, già da prima della pandemia. Mi ricordo come durante un incontro evitassero di fare domande di persona, aspettando invece di farle su Instagram…».

Come li ha cambiati la pandemia?

«Purtroppo ha tolto a questi ragazzi dei lati della vita, che fortunatamente ritrovano proprio in situazioni come i laboratori, che diventano per molti una vera e propria ragione di vita. In questi due anni ci sono ragazzi che non hanno perso una lezione di rap, cascasse il mondo. Hanno un enorme bisogno di socialità».

E che situazione vedi nelle scuole?

«Ho notato una forte disillusione: alcuni mi hanno rivelato come non riescano più a studiare come prima, e non per lo studio in sé, ma perché hanno perso fiducia in generale verso il futuro. Credo che gli adulti dopo questa pandemia debbano scusarsi con queste generazioni per aver portato via loro parti fondamentali della vita. Tutto questo avrà ripercussioni. Ci sono ragazzi spaesati che credevano che gli adulti fossero lì per fare il meglio per loro, dovendo invece constatare un certo fallimento».