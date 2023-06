Deumidificatori in comodato d’uso gratuito per chi ha avuto la casa allagata

È possibile fare domanda dal 10 giugno, disponibili 430 apparecchi

In seguito alle recenti alluvioni, l’Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca di Bolzano ha generosamente messo a disposizione del Comune di Ravenna 430 deumidificatori carrellati in comodato d’uso gratuito.

L’Amministrazione, a sua volta, ha valutato di concederli in comodato d’uso gratuito e temporaneamente a cittadini le cui unità immobiliari siano state oggetto di allagamento in occasione degli eventi calamitosi verificatisi a partire dallo scorso 1 maggio.

I requisiti per la presentazione delle domande sono stati approvati dalla giunta e le domande potranno essere presentate da sabato 10 giugno.

Sostanzialmente, i richiedenti autocertificheranno che il deumidificatore sarà utilizzato in un immobile che è stato allagato e si impegneranno a utilizzarlo e a conservarlo con la massima cura, concordando con l’Amministrazione il tempo per il quale sarà loro concesso, che verrà stabilito anche in relazione al numero di domande pervenute e ai limiti delle disponibilità.

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito Internet del Comune di Ravenna, www.comune.ra.it, ma lo si può ritirare anche nelle medesime sedi nelle quali è possibile fare richiesta del Contributo per l’autonoma sistemazione, alle quali andrà appunto presentato (le modalità di ritiro saranno comunicate successivamente):

1) Ufficio decentrato via Maggiore 120; dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il martedì anche dalle 14 alle 17 (esclusi i festivi).

2) Centro Giovani Valtorto, via Faentina 216, Fornace Zarattini, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il martedì anche dalle 14 alle 17 (esclusi i festivi).

3) Ex scuola elementare di Villanova, via Villanova 74, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il martedì anche dalle 14 alle 17 (esclusi i festivi).

4) Ufficio decentrato di Sant’Alberto, via Cavedone 36, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 (esclusi i festivi).

5) Ufficio decentrato di Mezzano, piazza della Repubblica 10, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 (esclusi i festivi).

6) Ufficio decentrato di Roncalceci, via Sauro Babini 184, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 (esclusi i festivi).

7) Hub presso Farmacia Boattini, via Ravegnana 815, Coccolia, lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30.

8) Ufficio decentrato S.P. Vincoli, via Pistocchi 41/a, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 (esclusi i festivi).

9) Ufficio decentrato Castiglione, via Vittorio Veneto 21, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 (esclusi i festivi).

Per informazioni: 0544.485080, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato e la domenica dalle 8 alle 13.