Tre giovani della Schermistica Lughese qualificati per la prova nazionale Under 20

Quello appena trascorso è stato un weekend ricco di soddisfazioni per la Società Schermistica Lughese, impegnata a Legnano, nel Veneto, nella Prima prova nazionale Under 17. Nella cittadina lombarda centinaia di giovani schermidori si sono sfidati, oltre che per il trofeo di categoria, anche per ottenere il diritto di gareggiare nella categoria superiore e di conseguenza partecipare alla prova nazionale Under 20 in programma dal 23 al 25 novembre a Ravenna. Grazie agli ottimi piazzamenti ottenuti ben tre atleti lughesi, guidati dai maestri Guido Marzari e Fulvio Barcucci, hanno ottenuto l’ambita qualificazione. Si tratta di Guido Pirazzini, giunto 24° su ben 433 partecipanti, per la spada maschile e di Ilaria Battazza e Sofia Billi per la spada femminile, nell’ordine 25ª e 37ª su 343 concorrenti. Una menzione meritano anche gli altri schermidori che hanno rappresentato Lugo in questa impegnativa prova: si tratta di Federico Carta, Francesco Colombo, Alessandro Fabbi, Sophia Rigon e Riccardo Zanoni.