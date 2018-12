Seconda trasferta di fila per l’OraSì, intenzionata a non pungersi nel Roseto

Basket A2 / Domani, domenica 2 dicembre, i giallorossi sfidano in terra d’Abruzzo l”ostica formazione in lotta per la salvezza. Mazzon: «Sarà una gara impegnativa sia a livello fisico che atletico»

Seconda trasferta consecutiva per l’OraSì, impegnata domani, domenica 2 dicembre, alle 18 a Roseto sul sempre ostico campo degli Sharks, sul quale la squadra abruzzese si esprime sempre al meglio. Roseto chiede a questa gara due punti per allontanarsi dalle ultime posizioni, Ravenna dal canto suo vuole riprendere a vincere dopo la bella prova di Bologna, chiusa da una sconfitta che ha lasciato comunque diverse indicazioni positive. L’OraSì è giunta alla vigilia del match in Abruzzo, dove si presenterà a ranghi completi.

Ecco la presentazione del match da parte del coach Andrea Mazzon: «Andiamo a Roseto consapevoli che si tratterà di una trasferta difficile e molto impegnativa sia a livello fisico che atletico. Negli allenamenti stiamo certamente migliorando nelle scelte e nella gestione delle palle perse ma bisogna alzare il livello di concentrazione ogni giorno di un poco e avendo la consapevolezza che solo facendo dei piccoli passi costanti potremmo provare a raggiungere un risultato positivo a breve e lungo termine. Sono orgoglioso dell’impegno che la squadra mette e anche dei miglioramenti che intravediamo dopo le sessioni di video individuali e di squadra, diciamo che vorrei tanto si potesse fare risultato contro una squadra con una classifica che non rispecchia il livello di ottima pallacanestro che sta producendo».

Diretta Lnp Roseto-OraSì è la partita scelta per la visione libera e quindi non a pagamento sulla piattaforma LNP Tv Pass. Per vederla, quindi, basterà registrarsi sul sito tvpass della Lega Pallacanestro prima dell’inizio della gara e poi scegliere Roseto-OraSì nell’elenco delle partite disponibili.