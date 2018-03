Due carabinieri fuori servizio al supermercato con le famiglie arrestano un pusher

Hanno notato lo scambio con un cliente mentre caricavano le buste nel parcheggio, l’inseguimento a piedi concluso tra gli scaffali del negozio

Due carabinieri della stazione di Marina Romea nella serata del 29 marzo stavano caricando le buste della spesa in auto dopo aver fatto acquisti con le famiglie in un supermercato delle Bassette e si sono accorti di uno scambio fra due uomini nel parcheggio e poi la fuga di entrambi: l’inseguimento a piedi tra le corsie nel negozio dove è entrato uno dei due si è concluso con l’arresto di uno spacciatore, un 30enne già noto alle forze dell’ordine per spaccio.

Una rapida visione delle telecamere a circuito chiuso dell’esercizio commerciale ha consentito di accertare lo scambio di cocaina tra i due a fronte del pagamento in contanti. Ieri, 30 marzo, a seguito della convalida, con la richiesta dei termini a difesa, il giudice del tribunale Ravennate gli ha imposto l’obbligo di dimora con permanenza notturna in attesa della prossima udienza.