Treno bloccato per un’ora perché un passeggero senza biglietto non vuole scendere

Il giovane ha minacciato il controllore e poi ha reagito contro i carabinieri intervenuti a bordo del regionale. In tribunale ha rifiutato di fornire le proprie generalità: processo rinviato a metà maggio

Era seduto a bordo senza biglietto, ha minacciato il controllore del treno e reagito contro i carabinieri. Un 25enne del Gambia è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale in stazione a Bagnacavallo nella serata del 25 aprile. Per riuscire a far scendere il giovane c’è voluta quasi un’ora, tempo in cui il regionale Bologna-Ravenna è rimasto fermo sui binari. La vicenda è riportata sulle pagine dei quotidiani locali, Resto del Carlino e Corriere Romagna, che ricostruiscono anche il passaggio del giovane ieri in tribunale dove si è rifiutato di fornire le proprie generalità al giudice dell’udienza di convalida: ne è conseguita la contestazione di un nuovo reato e la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Processo rinviato a metà maggio con obbligo di firma ai carabinieri di Lido Adriano nel frattempo.

«Sono ormai centinaia i casi denunciati o solo segnalati di stranieri che viaggiano a sbafo su treni e autobus, consapevoli di farlo. Questi puntano sul fatto che la maggior parte delle volte la passano liscia, fingendo di non capire e confidando nelle solite ‘anime belle’ che irresponsabilmente li spalleggiano. Quando poi gli stranieri trovano il controllore che giustamente chiede loro il biglietto vanno in escandescenze, aggredendo e creando seri problemi di sicurezza, convinti che tanto non ci saranno conseguenze serie». Lo affermano il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e Samantha Gardin, consigliera comunale di Ravenna e segretario provinciale del Carroccio, commentando l’episodio. «È necessario un giro di vite. Chi sbaglia deve pagare e senza sconti, anche con l’espulsione immediata. Solidarietà sì, ma soprattutto regole da far rispettare. In caso contrario, la situazione non potrà che diventare esplosiva».