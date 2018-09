Manda la moglie all’ospedale con un occhio nero, arrestato per maltrattamenti

Una 40enne picchiata davanti al figlio minorenne è riuscita ad avvisare il 112: non era la prima volta che veniva pestata

La diagnosi dei medici parla di un glaucoma all’occhio con una prognosi di 40 giorni di cure e riposo: è la conseguenza riportata da una 40enne dopo l’ennesima aggressione subìta dal marito davanti al figlio minorenne. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri chiamati in qualche modo dalal donna nel mezzo del litigio consentendo l’arresto in flagranza. Il giudice stamani ha convalidato l’arresto e disposto l’immediato allontanamento dell’uomo dall’abitazione famigliare e il divieto di avvicinamento alla donna.

All’arrivo i militari si rendevano subito conto che si trovano di fronte ad un caso di maltrattamenti in famiglia; l’uomo, 46enne, ha tentato di fuggire ma i militari sono riusciti a bloccarlo ed ammanettarlo. Dopo aver raccolto le dichiarazione della vittima, che facevano delineare un quadro di pregresse e ripetute aggressioni, i carabinieri dichiaravano l’aggressore in stato di in arresto.