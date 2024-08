Spinge la moglie giù dalle scale davanti ai figli: allontanato da casa

Il litigio dopo un compleanno. Per la donna una prognosi di 15 giorni

Un 36enne è stato allontanato da casa dal giudice in seguito a una lite con la moglie avvenuta domenica sera dopo un compleanno, nel Ravennate.

Al culmine del litigio, l’uomo avrebbe spinto giù dalle scale la moglie, che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri con in mano un referto da 15 giorni di prognosi consegnatole dopo le cure dal caso dal pronto soccorso.

La notizia è riportata su entrambi i quotidiani locali in edicola oggi, 17 agosto.

Il litigio sarebbe avvenuto anche davanti ai tre figli; il più grande avrebbe tentato di fermare il padre, venendo a sua volta respinto a malo modo.

Dopo l’intervento dei carabinieri, il giudice ha deciso per l’allontanamento dalla casa familiare e l’uomo dovrà rispondere del reato di lesioni personali in danno della moglie convivente in presenza dei figli minori.