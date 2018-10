Litiga con il controllore del bus e insulta gli agenti: denunciato un 23enne

Il giovane è stato poi riconosciuto tramite le impronte digitali. Così alla sanzione amministrativa ha aggiunto una denuncia per una sfilza di reati

Ha offeso la polizia ferroviaria che era intervenuto per sedare la lite tra lui e il controllore dell’autobus sul quale era salito senza biglietto. Una questione in fondo di poco conto che si è però trasformata in una denuncia a causa dell’atteggiamento del ragazzo, un 23enne. Il giovane era sul bus senza biglietto. Al controllore ha detto di essere titolare di un abbonamento ma di non averlo al seguito. Inoltre alla richiesta di esibire un documento sull’identità, ha mostrato una carta di credito. Da qui l’alterco che la polizia ferroviaria ha notato.

Gli agenti sono così intervenuti ma il giovane non si è calmato e avrebbe apostrofato i presenti con parole offensive. Portato al posto di polizia, è stato identificato attraverso l’apparecchiatura biometrica Spaid che attraverso l’analisi delle impronte digitali ne ha rivelato le esatte generalità. Il 23enne è stato denunciato per i reati di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, violenza, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.