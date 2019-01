Appartati a fumare uno spinello e in auto due chili di droga: coppia arrestata

Una pattuglia dei carabinieri ha notato la vettura in un sentiero e si è avvicinata per un controllo

Un’utilitaria nascosta al buio in un sentiero nella zona artigianale Bassette, con due persone attorno, ha attirato l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri in transito nella tarda serata di ieri 27 gennaio. È così che i militari hanno trovato due chili di hashish: la droga era nel baule della vettura. In manette una coppia, lui un 36enne marocchino in regola con le norme di soggiorno e incensurato e lei una 20enne ravennate con precedenti: quando i carabinieri sono arrivati stavano fumando uno spinello.

Al processo per direttissima che è stato celebrato nella mattinata odierna è arrivata la convalida dell’arresto: l’uomo ha patteggiato due anni di reclusione mentre per la donna, che ha richiesto i termini a difesa, la misura cautelare dell’obbligo di firma con la permanenza notturna nella propria abitazione in attesa della nuova udienza.