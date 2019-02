Giovane 24enne arrestato a Lido Adriano per detenzione di droga a fini di spaccio

Tenuto sotto controllo dai militari, l’uomo di origini tunisine, è stato scoperto in possesso di eroina e marijuana

Si aggirava con fare circospetto a Lido Adriano, determinando il sospetto dei Carabinieri, di pattuglia nella frazione ravennate, nell’ambito delle attività di repressione dello spaccio di droga. Si tratta di un 24enne di origine tunisine che a seguito di un controllo è stato poi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane che da tempo gravitava nel ravennate, noto alle forze dell’ordine, è stato infatti trovato dai militari della Stazione di Lido Adriano in possesso di un sasso di eroina da frazionare. L’operazione dei Carabinieri è poi proseguita con accertamenti effettuati nella sua abitazione dove è stata trovata anche della marijuana. La droga è stata sequestrata mentre l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e processato per direttissima. Al termine del procedimento, con la convalida, il Giudice gli ha imposto il divieto di dimora nella provincia di Ravenna in attesa della prossima udienza.