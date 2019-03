Tentano di derubare camion in zona Bassette, fuga nei campi ma subito presi

L’auto dei malintenzionati è finita nei campi in via Chiavica Romea durante l’inseguimento della polizia

Hanno tentato il furto, nella mattinata di mercoledì 6 marzo, all’interno di una cabina di un camion in zona Bassette ma l’autista se ne è accorto e gli ha cacciati. Il camionista li ha sorpresi e sono scappati a bordo di una Ford Fiesta. Subito è stata avvisata la polizia, che era in zona, e l’auto dei ladri è finita fuori strada durante l’inseguimento in via Chiavica Romea. I due ladri sono fuggiti a piedi: uno è stato subito bloccato, l’altro dopo una ventina di minuti, rintracciato quando si era nascosto nella vegetazioni.