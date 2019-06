I carabinieri hanno arrestato 582 persone in un anno. I denunciati sono 2.883

Il bilancio dell’attività dell’Arma tra giugno del 2018 e giugno del 2019. Per i furti le manette sono scattate 93 volte. Sequestrati 15 quintali di droga

Sono stati 582 gli arresti e fermi eseguiti dai carabinieri di Ravenna nel periodo tra il primo giugno 2018 e il 31 maggio 2019. Le persone denunciate sono state invece 2.883. I dati, diffusi dal comandante provinciale, il colonnello Roberto De Cinti, durante la festa per il 205esimo anniversario dell’Arma evidenziano anche un totale di 96.400 persone e 91.700 veicoli controllati nel corso di 22.900 pattugliamenti. A questi esiti si aggiungono quelli dei carabinieri dell’ex guardia forestale che hanno posto in essere oltre 3.800 controlli, denunciando 70 responsabili di violazioni contro il territorio e rilevando illeciti amministrativi per circa 85.000 euro.

Per quanto riguarda i furti e le rapine, gli arrestati sono stati 93 mentre sono 335 le persone denunciate. Reati«per il cui contrasto i militari coscientemente non hanno omesso di esporre a rischio la propria incolumità, pur di salvaguardare le parti offese qualora si sia manifestata l’opportunità di offrire soddisfazione o contenere il danno. Purtroppo non sono mancate le varie forme di raggiro, di maltrattamento e di violenza, affrontate con la medesima dedizione, nonché con gli stessi risultati, talvolta conseguiti fortunatamente prima dell’aggressione, ma in altre circostanze dopo aver assistito a sofferenze difficilmente mitigabili, se non comprese e alleviate con l’atteggiamento solidale e concorde sempre auspicato a vantaggio di ognuno», ha detto il comandante. Intensa anche la lotta agli stupefacenti: sono stati sequestrati 15 quintali di droga con 114 persone arrestate e 64 denunciate.