Mitraglietta nascosta nei bagni di Marinara: indagano i carabinieri

Insieme all’arma c’erano anche circa duecento proiettili avvolti nel cellophane. Accertamenti per scoprire chi l’ha nascosta lì

Una mitraglietta automatica Skorpion è stata ritrovata ad inizio ottobre nascosta nel controsoffitto di un bagno a Marinara dall’addetto alle pulizie che ha notato uno dei pannelli leggermente sollevati. Sul caso, riportato oggi dall’edizione ravennate de Il Resto del Carlino, stanno indagando i carabinieri e la procura di Ravenna. Insieme all’arma c’erano anche circa duecento proiettili avvolti nel cellophane. Secondo l’ipotesi dei carabinieri l’Arma non era lì da molto tempo. Sono in corso accertamenti sulla mitraglietta e nelle immagini delle telecamere per risalire alla persona che ha nascosto lì la Skorpion.