Sorpresi sei clienti a mangiare all’interno, il ristorante Naif chiuso 5 giorni

«Abbiamo sbagliato, ma nel nostro locale c’è ricambio dell’aria: nessuno si è mai ammalato»

«Ho sbagliato, ma non ho messo a rischio la salute di nessuno». È amareggiato il titolare del Naif, ristorante-pizzeria di via Candiano, tra i più noti di Ravenna, chiuso per cinque giorni dopo un controllo dei vigili di giovedì sera.

La sanzione è arrivata perché sono state sorprese sei persone a mangiare al chiuso, nonostante il nuovo decreto dia come noto la possibilità ai ristoranti di accogliere i clienti solo negli spazi all’aperto. «Era freddo, piovigginava, ci hanno chiesto la cortesia di mangiare al chiuso e ingenuamente abbiamo accettato – ci raccontano al telefono dal Naif -. Erano tutti regolarmente distanziati, in tre tavoli diversi, con la porta d’ingresso aperta. Sono persone che alloggiano in hotel della zona e che in hotel, secondo le norme vigenti, potrebbero mangiare al chiuso. Nei ristoranti, invece, purtroppo è paradossalmente vietato».

«Il nostro sistema di areazione di continuo ricambio dell’aria non permette che alcun virus stazioni all’interno – continua il ristoratore -, da noi nessun dipendente si è mai ammalato in questi 14 mesi, in cui abbiamo continuato a lavorare anche con l’asporto e il domicilio».

Il Naif al momento può contare su appena cinque tavoli all’esterno. «Ma appena ci sposteranno i cassonetti della spazzatura, come ci hanno promesso, metteremo un’ulteriore pedana esterna. Peccato non aver potuto invece installare un gazebo nella piazzola su via Magazzini Posteriori: dal Comune ci hanno detto che non si può perché c’è il marciapiede, presente però anche dall’altro lato della strada. A parole tutti dicono di voler aiutare i ristoratori, ma nei fatti…».

Il Naif riaprirà mercoledì 5 maggio, una volta terminata la sanzione. «Un ulteriore danno per il fatturato, dover restare chiusi nel weekend del 1 maggio»,