Scoperto il cadavere di uomo sulla spiaggia di Casal Borsetti

Ritrovamento nel pomeriggio di oggi, nei pressi del Camping Reno. In corso i rilievi per identificare la vittima e cause della morte. FOTO

Nel primo pomeriggio di oggi, sulla battigia della spiaggia di Casal Borsetti, nei pressi del Camping Reno, è stato rinvenuto il cadere di un uomo non ancora identificato. Il rapporto preliminare dei soccorritori del 118 parla, che sono arrivati sul luogo con un auto medicalizzata, parla di annegamento, ma non sono ancora state chiarite le cause della morte. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli agenti della Capitaneneria di Porto.

Notizia in aggiornamento, le foto sono di Massimo Argnani