Lite e coltellate in una casa di accoglienza: 41enne arrestata per tentato omicidio

In un centro gestito da suore, nella notte del 2 giugno

Una donna è stata arrestata per tentato omicidio dopo una lite in una casa di accoglienza di Lugo, la Sacro Cuore, centro gestito da suore che ospita mamme con figli in situazione di momentanea necessità.

A finire in manette è stata una 41enne originaria del Marocco che ha colpito con un coltello da cucina una 26enne nigeriana, ferita al volto e in una mano (prognosi di 24 giorni). Anche la donna arrestata, durante la lite, ha riportato alcune ferite, giudicate guaribili in una settimana.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 23 di giovedì 2 giugno e la notizia è riportata nel dettaglio sui quotidiani in edicola oggi, 4 giugno.