Alla scuola di Roncalceci apre una “biblioteca” aperta a tutta la comunità

Grazie alla raccolta fondi post alluvione

È in programma sabato 14 settembre alle 10 a Roncalceci l’inaugurazione pubblica, alla quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, della biblioteca scolastica Iqbal Masih, che sarà anche punto di lettura aperto alla comunità, nei locali della scuola primaria Martiri del Montone, in via Sauro Babini 113.

L’intervento, a seguito dell’alluvione, è stato realizzato grazie alla raccolta fondi “Un aiuto subito Emilia-Romagna” promossa da Corriere della Sera e La 7, con il contributo di Banca Mediolanum-Mondadori Media e Unione proprietari bagni di Forte dei Farmi e le donazioni di Coconino Press e Associazione nazionale bersaglieri-sezione di Ravenna.

Interverranno il sindaco Michele de Pascale, la dirigente scolastica Pierangela Izzi, la presidente dell’Istituzione Biblioteca Classense Patrizia Ravagli e la presidente del consiglio territoriale di Roncalceci Susanna Tassinari. Per allietare la mattinata sono previsti l’accompagnamento musicale di Ester Marta Venturi e una merenda per i bambini offerta dall’associazione di volontariato Volontari per la solidarietà.

La giornata di festa proseguirà nel pomeriggio, alle 16.30, con l’iniziativa “Tu leggi a me io leggo a te”, letture per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni, con le loro famiglie, a cura delle volontarie del progetto “Nati per leggere”.