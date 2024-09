Condannato a 5 anni di carcere per spaccio, rintracciato e arrestato a Russi

Condannato per vari reati commessi in Campania tra il 2012 e il 2018

Da non molto abitava a Russi. Dove ieri (27 settembre) è stato rintracciato dai carabinieri, che lo hanno arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della Corte d’appello di Napoli.

Si tratta di un 38enne di origine partenopea, pregiudicato, che ora dovrà scontare in carcere un cumulo di pene per le varie condanne per spaccio di droga commessi in Campania tra il 2012 e il 2018.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato portato a Port’Aurea per l’espiazione della pena di 5 anni, 9 mesi e 14 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una pena pecuniaria di 20mila euro.