Investito da un’auto sulle strisce pedonali, morto in ospedale dopo due giorni

L’incidente il 5 giugno in viale Alberti a Ravenna, la vittima è un 81enne, al volante un 84enne

È stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Alberti a Ravenna ed è morto dopo due giorni di ricovero in ospedale a Cesena. La vittima è un 81enne di Ravenna, Filippo Seminara. Il decesso è arrivato oggi, 7 giugno. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto avvenuto nella mattinata del 5 giugno. Alla guida della vettura c’era un uomo di 84 anni: l’automobilista ha travolto il pedone all’altezza dell’incrocio con via Bramante.