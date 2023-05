Goldin porta all’Alighieri gli ultimi giorni di Van Gogh

Il noto critico il 3 maggio a Ravenna con il suo spettacolo con le musiche di Battiato

Arriva a Ravenna lo spettacolo di grande successo di Marco Goldin, Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato. L’appuntamento con il famoso critico d’arte e scrittore veneto è per mercoledì 3 maggio al teatro Alighieri.

Lo spettacolo – di e con Marco Goldin, musiche di Franco Battiato e animazioni video di Alessandro Trettenero – è parte del progetto collegato al romanzo Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato, scritto da Goldin nella particolare forma di diario immaginario, edito da Solferino e giunto alla quarta ristampa. La rappresentazione teatrale è liberamente ispirata al romanzo che racconta le ultime settimane di vita del grande pittore.

Goldin, con la sua consueta affabulazione appassionata e coinvolgente, è sul palcoscenico per raccontare di un Van Gogh che potrebbe aver tenuto un diario proprio in quei giorni e per questo lo fa parlare con la sua voce, sempre appoggiandosi ai fatti realmente accaduti, dunque nella dimensione del verosimile.

A creare ancor di più l’atmosfera spirituale, eppure densa della carne e dei sogni della vita di Van Gogh, contribuiscono, eccezionalmente concesse per questa occasione, le musiche di Franco Battiato.